VIDEO / Hrvatska tenisačica na Wimbledonu upisala 15. poraz u nizu, sve je počelo 2022. godine

Podijeli :

U prvom kolu ženskih parova na Wimbledonu je hrvatski par Darija Jurak Schreiber / Antonia Ružić upisao poraz od 15. nositeljica Ulrikke Eikeri i Quinn Gleeson s 2-0 u setovima.

Odmah na početku vidjelo se da 23-godišnja Ružić i 42-godišnja Jurak Schreiber ne mogu parirati norveško-američkoj kombinaciji. U prvom gemu su dopustile break svojim protivnicama, a ubrzo nakon toga su 15. nositeljice odjurile su na 6:0.

Antonia Ružić za SK: ‘Wimbledon je čaroban, za ovo radiš cijeli život’ VIDEO / Ružić osvojila samo dva gema u drugom kolu Wimbledona

U drugom setu su Eikkeri i Gleeson povele s 2:0, ali su Ružić i Jurak Schreiber napokon uspjele u trećem gemu druge dionice doći do svog prvog gema u meču. To je hrvatskoj kombinaciji pomoglo da stignu do egala (3:3).

Egal je trajao kratko jer su već u sljedećem gemu na servisu iskusnije Hrvatice izgubile gem i 15. nositeljice stigle su na dva gema od pobjede. Ta dva gema ubrzo su i osvojile te su sa 6:0, 6:3 došle do pobjede i prolaska u drugo kolo Wimbledona.

Jurak Schreiber 2021. godine stigla je do svog rankinga karijere. Zagrepčanka je te godine bila deveta na WTA ljestvici, a samo godinu kasnije ostavila se profesionalnog tenisa. Ipak, početkom ove sezone vratila se tenisu.

Nije joj zasad povratak uspješan jer je samo nastavila svoj niz poraza koji je krenuo u siječnju 2022. godine. Te sezone ostvarila je sedam uzastopnih poraza, a ovim ispadanjem u prvom kolu došla je do brojke od 15.

Što se tiče Ružić, ona je u parovima stigla do 12. uzastopnog poraza. Ona ipak parove igra iz razonode jer se nalazi u TOP 100 u pojedinačnoj konkurenciji.

Kasnije će na teren u parovima izaći Petra Marčinko sa Slovenkom Veronikom Erjavec te Dino Prižmić s Belgijancem Raphaelom Collignonom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.