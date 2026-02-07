VIDEO / Hrvatska povela protiv Danske, Prižmić ima meč-loptu za prolaz

Podijeli :

Hrvatska Davis Cup reprezentacija povela je protiv Danske 2-1 u prvom kolu kvalifikacija nakon što su Nikola Mektić i Mate Pavić očekivano donijeli bod u parovima.

Nakon što je prvi dan akcije u Varaždinu okončan rezultatom 1-1, Hrvatska je u prvom subotnjem meču povela zahvaljujući trijumfu zlatnih olimpijaca iz Tokija Nikole Mektića i Mate Pavića protiv Johannesa Ingildsena i Carla Emila Overbecka 6:2, 7:5.

Protiv malo poznate danske kombinacije, koja je prvi put igrala zajedno, Mektić i Pavić rutinski su odrađivali posao do 6:2 i 5:2 kada su se odjednom Danci vratili i nadoknadili oba “breaka” zaostatka za poravnanje na 5:5. Ipak, u sljedećem gemu Mate i Nikola su ponovno oduzeli servis suparnicima i iz trećeg pokušaja odservirali za meč.

Hrvatska sada vodi 2-1, a posao i plasman u sljedeću rundu probat će osigurati Dino Prižmić koji u četvrtom meču vikenda igra protiv Elmera Moellera koji je u petak svladao Mateja Dodiga.

Ako Prižmić izgubi, na rasporedu je peti meč u kojem su prijavljeni Dodig i August Holmgren.

