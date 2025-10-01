VIDEO / Hrvatska dobiva novi moderni stadion: ‘Prva HNL, stižemo!’

Dario Hrebak/Facebook

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak na Facebooku je predstavio projekciju novog stadiona i otkrio detalje njegove izgradnje.

“Glavni projekt Arene Bjelovar je gotov. Stadion je kapaciteta 5040 sjedećih mjesta i 140 mjesta u svečanoj loži. Svi uvjeti za igranje 1.HNL i međunarodnih europskih utakmica su zadovoljeni.Isto tako, dvorana za malokalibarsku pušku i pištolj za našeg olimpijca Mirana Maričića i njegove kolege će biti ispod nove tribine, prva takva u Hrvatskoj.

Plan je početi graditi Arenu Bjelovar iduće godine u ožujku i rok za završetak je kolovoz 2027. Vrijednost projekta je 10 milijuna eura, a računamo na potporu od 45% iz Fonda za urbani razvoj HBOR-a. 1.HNL stižemo!!!”, napisao je Hrebak.

U Bjelovaru se spremaju veliki nogometni planovi – najavljuje se spajanje trećeligaša Mladosti Ždralova i NK Bjelovara u jedinstven klub koji bi svoje utakmice igrao na budućoj Areni Bjelovar. Cilj je stvoriti momčad sposobnu financijski i kadrovski konkurirati najboljim hrvatskim klubovima, a Grad je u tom smjeru već značajno povećao izdvajanja za sport.

