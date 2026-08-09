VIDEO / Hrvat zabio u debiju u Njemačkoj! Pogledajte prekrasan pogodak

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Samo nešto više od mjesec dana nakon što je napustio Osijek i potpisao za Hoffenheim, 16-godišnji hrvatski napadač Jakov Dedić na najljepši je mogući način započeo svoju njemačku epizodu.

U svom službenom debiju za drugu momčad Hoffenheima (Hoffenheim II), u sklopu 1. kola Treće njemačke lige protiv Hanse Rostock, Dedić se odmah upisao u strijelce.

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Gosti iz Rostocka dvaput su vodili na Dietmar-Hopp-Stadionu. Andreas Voglsammer pogodio je u 13. minuti za vodstvo Hanse, no Yasin Zor devet minuta kasnije vraća stvari na početak. Kada je Voglsammer u 33. minuti svojim drugim pogotkom ponovno doveo goste u prednost, na scenu je stupio mladi Hrvat.

U 44. minuti Dedić je primio loptu na rubu kaznenog prostora te fantastičnim udarcem od grede matirao protivničkog vratara za 2:2, okrunivši svoj debi pogotkom za pamćenje.

Podsjetimo, Hoffenheim je početkom srpnja doveo Dedića iz Osijeka za odštetu od oko 850 tisuća eura, uz uključene bonuse od budućih nastupa. Njemački je klub odmah dao do znanja da će se jedan od najvećih hrvatskih talenata razvijati kroz U-23 momčad i postupno pripremati za najveću scenu.

Dedić je pozornost europskih skauta privukao na ovogodišnjem Europskom prvenstvu U-17 u Estoniji. Iako Hrvatska nije izborila polufinale, u pobjedi 3:2 protiv Španjolske u skupini Dedić je postigao sva tri pogotka te turnir završio kao najbolji strijelac završnice. Računajući i kvalifikacije, u cijelom je ciklusu postigao osam golova, što je također bio najbolji učinak među svim igračima.