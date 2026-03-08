VIDEO / HNL ikone za SK: ‘Dinamo je prvak ako pobijedi. U hrvatskoj ligi nitko nema ideju igre kao što ima Garcia’

Podijeli :

Nekoliko sati ostalo je do najvećeg hrvatskog derbija, od 15 sati Hajduk i Dinamo na Poljudu.

Tom prilikom naš Denis Draganović ugostio je bivše igrača Dinama i Hajduka, Marija Tokića i Juricu Vučka, koji su se osvrnuli na današnju utakmicu na Poljudu.

Vučko je prvo prokomentirao poraz Splićana u Kupu od Rijeke 3:2 gdje su u nevjerojatnoj završnici primili dva gola i ispali.

“Naša splitska klasika, Hajduk je odigrao dobru utakmicu, ali rezultat nije slika onoga što je bilo. O stvarima koje su se dogodile, to je ono što mene najviše nervira.”

Tokić se također osvrnuo i na Filipa Krovinovića, kojeg se smatra krivcem što je Hajduk ispao u Kupu.

“Ubijati Krovinovića nema smisla, 70 metara od svog gola, kao da je zabio autogol… Najrealniji ishod su trebali biti produžeci, ali što je tu je.”

Čeka nas najveći hrvatski derbi?

“Kao od svakog derbija, ja ne očekujem lijepu utakmicu. Nitko ne želi izgubiti, ako bude remi za Dinamo, to je za njih ok, ako pobijede, bit će sigurno prvaci. Očekujem dobar Hajduk bez obzira na ishod protiv Rijeke, mladost treba podržati, Splićani trebaju podržati nekoliko mladih igrača, pa makar bili i ove godine uvjerljivo drugi”, rekao je Tokić, dok je Vučko rekao:

“Nisam bio na utakmici četiri godine. Sad je to sve tragično, danas dobijemo Dinamo, sad je minus četiri. Ako Hajduk dobije Dinamo, mi smo živi. Mene boli što ovdje ljudi nemaju taj osjećaj kao ja, idemo dobiti Dinamo, pa će biti minus četiri. Mi znamo da je Dinamo bolji, oni imaju proračun od 300 milijardi, a mi pet kuna. Nitko u hrvatskoj ligi nema ideju igre kao što ima Garcia…”