VIDEO / Hezonja skroman u novom porazu Reala, loša večer i za hrvatskog trenera

Bayern je u sedmom kolu Eurolige upisao veliku pobjedu protiv Real Madrida, svladavši španjolskog velikana prvaka s 90:84 (27:25, 17:32, 25:10, 21:17) u uzbudljivoj utakmici u Münchenu.
Bavarci su otvorili susret serijom 10:0, no Real se brzo vratio i na poluvremenu vodio dvoznamenkastom razlikom.
U nastavku je Bayern predvođen sjajnim Isaacom Mikeom, koji je ubacio 27 poena, potpuno preokrenuo utakmicu i u posljednjoj četvrtini potvrdio pobjedu. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja imao je skroman učinak u dresu Reala – postigao je sedam poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju.
U Euroligi je svoju prvu pobjedu ove sezone upisala i Baskonia, svladavši Dubai 92:85, unatoč izostancima Markusa Howarda i Trenta Foresta. Momčad iz Vitorije, koja je u utakmicu ušla s nizom od šest poraza, pokazala je veliku energiju i odlučnost pred domaćom publikom.
Dubai, pod vodstvom hrvatskog trenera Jurice Golemca, uspio je preokrenuti rezultat i na poluvrijeme otići s minimalnim vodstvom 42:41, no u nastavku je Baskonia pronašla ritam i serijom poena u završnici stigla do zaslužene pobjede.
Za Golemčev sastav ovo je bio drugi uzastopni poraz, a sljedeći ih čeka težak ispit na gostovanju kod Valencije.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!