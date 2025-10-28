VIDEO / Hezonja skroman u novom porazu Reala, loša večer i za hrvatskog trenera

U Euroligi je svoju prvu pobjedu ove sezone upisala i Baskonia, svladavši Dubai 92:85, unatoč izostancima Markusa Howarda i Trenta Foresta. Momčad iz Vitorije, koja je u utakmicu ušla s nizom od šest poraza, pokazala je veliku energiju i odlučnost pred domaćom publikom.

Dubai, pod vodstvom hrvatskog trenera Jurice Golemca, uspio je preokrenuti rezultat i na poluvrijeme otići s minimalnim vodstvom 42:41, no u nastavku je Baskonia pronašla ritam i serijom poena u završnici stigla do zaslužene pobjede.

Za Golemčev sastav ovo je bio drugi uzastopni poraz, a sljedeći ih čeka težak ispit na gostovanju kod Valencije.