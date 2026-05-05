VIDEO / Hezonja podbacio u Bugarskoj, Hapoel smanjio prednost Reala u seriji

Podijeli :

Košarkaši Hapoel Tel Aviva pobijedili su kao domaćini madridski Real 76-69 u trećoj utakmici četvrtfinala Eurolige, čime su smanjili zaostatak u seriji na 1-2.

Kao i treća tako će se i četvrta utakmica odigrati u bugarskom Botevgradu, u četvrtak, a potencijalnoj petoj će domaćin biti Real u Madridu. Serija se igra na tri pobjede.

Ključnom se pokazala treća četvrtina tijekom koje je Hapoel napravio niz 16-0 te je time pobjegao suparniku na 52-40. Cijela treća dionica bila je vrlo problematična za Madriđane koji su tijekom tih 10 minuta postigli samo deset poena.

VIDEO / Fenomenalni Hezonja zabio 40 poena u velikom preokretu Reala, na kraju utakmice zaradio ovacije!

Stigao je Real pet minuta prije kraja samo na poen zaostatka, ali uslijedio je potom novi bijeg Hapoela na 65-58 čime je dvoboj prelomljen.

Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je odigrao slabu utakmicu. Za 19 minuta je postigao sedam poena. Ostvario je pet skokova, četiri asistencija, dvije ukradene i četiri izgubljene lopte. Za dva poena je gađao 2-8, za tri 1-4 te 0-2 s linije slobodnih bacanja.

Trey Lyles je s 14 poena bio prvi strijelac Reala, a tome je dodao pet skokova. Gabriel Deck je postigao 11 poena uz tri skoka.

Kod Hapoela su 19 poena postigli Elijah Bryant i Chris Jones, s tim da je Bryant ostvario i devet skokova te tri asistencije. Jones je imao sedam uhvaćenih lopti. Vasilije Micić je ubacio 13 poena.

Monaco i Olympiakos treću utakmicu igraju ovog utorka, a Olympiakos ima 2-0 nakon dvije domaće pobjede.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.