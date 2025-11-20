VIDEO / Hezonja bez konkretnog učinka u ludom slavlju Reala, uvjerljiv poraz za Golemca i Dubai

Košarkaši Real Madrida pobijedili su na domaćem parketu Žalgiris u 12. kolu Eurolige rezultatom 100:99, hrvatski košarkaš Mario Hezonja ubacio je samo dva poena, uz jedan skok i jednu asistenciju za 15 minuta igre.
Susret je obilježila spektakularna završnica i fantastična partija razigravača litavskog prvaka Sylvaina Francisca, koji je utakmicu završio s 33 poena (10/15 iz igre, 7/9 za tricu) i 11 asistencija.
Ni takva predstava ipak nije bila dovoljna Žalgirisu za pobjedu. Real su do trijumfa vodili Facundo Campazzo, Theo Maledon i krilni centar Trey Lyles.
Momčad Sergija Scariola bila je bolja u dramatičnoj završnici, u kojoj se anti-junakom pokazao play Žalgirisa Maodo Lo – prvo je napravio prekršaj u napadu, zatim i zaradio tehničku pogrešku, a još jednu tehničku dobila je i klupa gostiju, što je Real iskoristio i upisao pobjedu.
U susretu koji se igrao u nešto ranijem terminu, košarkaši Panathinaikosa uvjerljivo su svladali Dubai u rezultatom 103:82. Iako su gosti iz UAE-a, koje vodi hrvatski trener Jurica Golemac, do sredine treće četvrtine bili ravnopravan, pa čak i bolji suparnik.
Utakmica u dvorani OAKA prelomljena je u završnici treće i početkom četvrte četvrtine, kada je Panathinaikos napravio impresivnu seriju 26:1 i pobjegao na velikih 85:62.
Kendrick Nunn predvodio je PAO s 22 poena (9/11 za dva) uz po četiri skoka i asistencije. Jerian Grant i Kostas Sloukas zabili su po 15, a Kostas Mitoglou dodao je 10 poena. Jedina briga za Ergina Atamana je ozljeda Cedi Osmana, koji je šepajući napustio parket u prvoj četvrtini.
Kod Dubaija je najbolji bio Mfiondu Kabengele s 18 poena, Boogie Ellis dodao je 15.
Panathinaikos u sljedećem kolu dočekuje Partizan, dok će Dubai ugostiti Paris.
U trećem susretu večeri, vodeći Hapoel Tel-Aviv je s uvjerljivih 105:83 slavio kod Milana.
