VIDEO / Haaland zabio i drugi gol, Norveška na korak od povijesnog četvrtfinala

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(AP Photo/Seth Wenig) via Guliver Image

Norveška i Brazil su od 22 sata na MetLife stadionu u New Yorku započeli svoj okršaj osmine finala Svjetskog prvenstva.

Početkom susreta je Norveška zabila gol za 1:0, ali je zbog zaleđa taj pogodak poništen. Nakon toga se stanje na terenu primirilo do 12. minute kada je Kristoffer Ajer u svom kaznenom prostoru srušio Matheusa Cunhu. Glavni sudac prvo nije dosudio kazneni udarac, ali je nakon VAR provjere pokazao na bijelu točku.

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Na iznenađenje svih, penal je izveo Bruno Guimaraes kojemu je Orjan Nyland obranio pokušaj i tako spasio Norvešku od zaostatka. Obje ekipe su nakon tog kaznenog udarca imali prilike, a posebno se ističu pokušaji Viniciusa Juniora sredinom poluvremena te Martina Odegaarda krajem prvog dijela.

Pokušaj brazilske zvijezde dobro je obranio Nyland, a udarac norveškog kapetana zaustavio je Alisson Becker. Tako je nakon prvih 45 minuta susreta Brazila i Norveške na semaforu stajalo 0:0.

Uzbudljiva utakmica nastavila se i u drugom poluvremenu. Nekoliko prilika imao je Brazil, ali udarac Endricka prošao je pored vratnice dok je pokušaj Viniciusa sjajno obranio Nyland. U 67. minuti opasnu situaciju imala je Norveška. Oscar Bobb poslao je oštru loptu prema drugoj vratnici, ali na to dodavanje nije na vrijeme stigao Erling Haaland i ostalo je 0:0.

Odmah nakon te akcije je, na sveopće oduševljenje u New Yorku, u igru ušao Neymar.

U 75. minuti vidjeli smo novu priliku Norvežana kada je lijepu tranziciju odigrala europska reprezentacija. Lopta je došla na lijevoj strani napada do Andreasa Schjelderupa kojemu udarac brani Alisson. Ipak, četiri minute kasnije nije bilo spasa za Brazil jer je jedan ubačaj sletio na glavu Erlinga Haalanda koji te prilike ne propušta i zabija za 1:0 Norveške. Gol za vodstvo pogledajte OVDJE.

U 85. minuti Norvežani su umalo zabili autogol, ali je u posljednji trenutak Nyland spasio svoju reprezentaciju maestralnom obranom. Ta neiskorištena prilika kaznila je Brazil samo četiri minute kasnije.

Haaland je dobio puno vremena na rubu kaznenog prostora te je sjajnim udarcem ponovno matirao Alissona za 2:0 Norveške.