VIDEO / Haaland promašio penal i propustio dovesti City u vodstvo protiv Liverpoola!

U 11. kolu Premier lige igra se derbi između Manchester Cityja i Liverpoola na Etihadu, a u 13. minuti domaćini su imali najbolju moguću prigodu za doći u vodstvo. Naime, City je dobio kazneni udarac nakon što je vratar Liverpoola Giorgi Mamardashvili srušio Jeremyja Dokua, a odgovornost je, očekivano, preuzeo Erling Haaland. No, gruzijski vratar je pročitao njegov pokušaj pa je ostalo 0:0.

