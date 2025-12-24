VIDEO / Gvinejac koji igra u Albaniji ružnim startom umalo ozlijedio premierligaša

Podijeli :

Na Badnjak sport u Africi ne miruje pa su tako od 13 sati i 30 minuta u Maroku svoj susret započeli Burkina Faso i Ekvatorijalna Gvineja. Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova ni događaja vrijednih spomena, a onda je nakon samo pet minuta u drugom dijelu Basilio Ndong, nogometaš albanske Tirane, ružno startao na Bertranda Traorea, nogometaša Sunderlanda, i zaradio crveni karton. Sudac Mohamed Maarouf Eid Mansour prvo mu je pokazao žuti karton, ali nakon provjere vidio je da taj start zaslužuje crveni te je 26-godišnjaka poslao na tuširanje. Ndong je inače ove godine došao u Tiranu, a prije toga je igrao u Rumunjskoj, Norveškoj, Belgiji te Sjevernoj Makedoniji.

