VIDEO / Gvardiol heroj u čudesnoj pobjedi Cityja! Pogledajte kako je spasio čisti pogodak u 98. minuti

Spektakularna utakmica viđena je u sklopu 14. kola Premier lige, gdje je Fulham na kultnom Craven Cottageu ugostio Manchester City, a dvoboj je završio pravom golijadom – 4:5.

Goste je u vodstvo doveo Erling Haaland već u 17. minuti, a tim je pogotkom ispisao povijest Premier lige jer je postao najbrži igrač koji je stigao do 100 pogodaka u najjačem razredu engleskog nogometa. Za taj mu je pothvat trebalo 111 utakmica, dok je prijašnji rekorder Alan Shearer do stotke stizao u 124 nastupa.

Do kraja prvog dijela vidjeli smo još tri gola: za City su zabijali Tijani Reijnders i sjajni Phil Foden, dok je za Fulham na 1:3 smanjio Emile Smith Rowe.

U nastavku je City povećao prednost. Foden je pogodio u 48. minuti, a potom je Sander Berge u 54. minuti nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za 1:5.

Ipak, Fulham se nije predao. Alex Iwobi u 57. minuti te Samuel Chukwueze u 72. i 78. minuti vratili su nadu domaćinu i doveli ga nadomak potpunog preokreta, no za senzaciju ipak nije bilo dovoljno snage.

Joško Gvardiol odigrao je cijeli susret za City, a u 98. minuti napravio je ključan obrambeni potez kada je očistio s gol-linije udarac Joshue Kinga, spašavajući gotovo siguran pogodak.

City nakon ove pobjede ima dva boda manje od vodećeg Arsenala, ali i utakmicu više, dok je Fulham ostao na 15. mjestu s 17 bodova.