VIDEO / Grealish u drugoj utakmici nakon odlaska iz Cityja upisao dvije asistencije

Jack Grealish ovo je ljeto Manchester City zamijenio Evertonom. Talentirano lijevo krilo koje je svoju slavu steklo igrama za Aston Villu dobro je krenulo u novu etapu karijere. Mnogi su sa skepsom promatrali ovaj transfer, ali Grealish je u svojoj drugoj utakmici za Everton upisao dvije asistencije. Kod prvog kola je uposlio Ilimana Ndiayea dok je kod drugog namjestio loptu Jamesu Garneru koji je sjajno zabio s 20ak metara za 2:0 protiv Brightona.

Grealish je 2021. godine iz Aston Ville prešao u City za 100 milijuna, ali ta cifra, koja je bila britanski rekord, bila mu je uteg. Nikako nije uspio ispuniti potencijal u sustavu Pepa Guardiole.

Mnogi smatraju da je to zbog toga što Englezu paše sustav u kojem on ima slobodu, a to kod Guardiole rijetko tko, a da nije Lionel Messi ima. Guardiola i Grealish su tako odlučili da je vrijeme za rastanak, a Engelz je otišao u Everton gdje u prvoj utakmici protiv Leeds Uniteda nije imao učinak. No, u drugoj je s dvije asistencije pokazao klasu te je pokazao da bi Everton mogao biti opasan protivnik u Premier ligi.