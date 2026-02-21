VIDEO / Grande Flavio! Talijanski tenisač spektakularno osvojio poen “tweenerom” pa lobom

Podijeli :

Ponekad se možda i previše razbacujemo epitetima "poen godine" i slično, ali ovo što je odigrao Flavio Cobolli svakako ulazi u najužu konkurenciju. U četvrtfinalu Delray Beacha Cobolli je pobijedio Colemana Wonga 7:5, 6:7, 6:2 odigravši pritom spektakularan poen u drugom gemu drugog seta. Talijan je prvo odigrao "tweener", a onda i lobovao suparnika iz nemoguće situacije prije nego što je laganim zakucavanjem osvojio poen.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.