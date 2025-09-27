VIDEO / Golub zasmetao sinu bivšeg Vatrenog, naši komentatori odmah se sjetili Seinfelda

Podijeli :

Jedna bizarno-simpatična situacija dogodila se na utakmici Bundeslige između St. Paulija i Bayera iz Leverkusena. Prilikom jednog driblinga na petercu, vrataru St. Paulija Nikoli Vasilju, inače sinu nekadašnjeg Vatrenog Vladimira Vasilja, zasmetao je golub. Nasreću, nije došlo ni do kakve pogreške Vasilja, a i ptica je preživjela neokrznuta. Naši komentatori Ivan Mihovil Klarić i Ivan Ivković odmah su se sjetili jedne epizode kultne serije Seinfeld...

