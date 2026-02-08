VIDEO / Golman je već ležao na podu, a onda je legenda Brage promašila nemoguće!

Braga je uvjerljivo s 3:0 svladala Rio Ave u utakmici 21. kola portugalskog prvenstva. Već u 4. minuti domaćine je u vodstvo doveo Florian Grillitsch, dok je pobjedu potvrdila legenda kluba Ricardo Horta pogocima u 73. i 90+3. minuti.
