VIDEO / Golman je već ležao na podu, a onda je legenda Brage promašila nemoguće!

Nogomet 8. velj 202623:25 0 komentara
Sport Klub

Braga je uvjerljivo s 3:0 svladala Rio Ave u utakmici 21. kola portugalskog prvenstva. Već u 4. minuti domaćine je u vodstvo doveo Florian Grillitsch, dok je pobjedu potvrdila legenda kluba Ricardo Horta pogocima u 73. i 90+3. minuti.

Iako je postigao dva gola, Horta će ovu utakmicu pamtiti i po nevjerojatnom promašaju iz 17. minute. Nakon što je primirio udarac suigrača na kojeg je reagirao gostujući vratar, tako što je već legao na travu, Horta je s nekoliko metara pogodio samo vratnicu.

Bivši igrač Dinama Dario Špikić ušao je u igru u 70. minuti za Rio Ave, koji se nalazi na 14. mjestu s 20 bodova i čeka ga borba za opstanak.

Braga je na četvrtom mjestu s 39 osvojenih bodova.

