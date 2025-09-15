VIDEO / Golijada za kraj kola: Espanyol s igračem manje srušio Mallorcu

Podijeli :

U posljednjem susretu četvrtog kola španjolskog nogometnog prvenstva Espanyol je pobijedio Real Mallorcu s 3-2 ostvarivši drugu pobjedu sezone, dok je Mallorca upisala i drugi poraz.

Domaćini su poveli u 20. minuti golom Pere Mille, a u 34. je Roberto Fernandez povećao na 2-0.

Espanyol je odigrao sjajno prvo poluvrijeme sve do posljednjih minuta. Prvo je Vedat Muriqi smanjio iz kaznenog udarca u 45. minuti, a tri minute kasnije napadač Espanyola Milla je isključen zbog prigovora sucu.

Jedanaesterac i crveni karton u završnici prvog dijela učinili su utakmicu zanimljivijom u nastavku. Gosti su u 65. minuti uspjeli izjednačiti, a ponovo je bio strijelac Muriqi.

Espanyol je ipak u 81. minuti izborio pobjedu golom Kike Garcije iz novog jedanaesterca.

Espanyol je skočio na treće mjesto s 10 bodova koliko ima i gradski suparnik Barcelona, dok je na vrhu Real Madrid s 12 bodova.

Mallorca se nalazi na 19. mjestu s jednim bodom.