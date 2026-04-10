VIDEO / Golemac s Dubaijem šokantno poražen u Sarajevu

Momčad hrvatskog trenera Jurice Golemca podlegla je pritisku u važnoj utakmici, što je rasterećeni i raspoloženi Efes znao iskoristiti.

Hezonja ubacio ključnu tricu europskom velikanu pa ‘bocnuo’ njihove navijače VIDEO / LeBron i Bronny James ušli u povijest: Ovo dosad nije viđeno u NBA ligi

Uoči posljednjeg kola, u kojem će u Sarajevu dočekati Valenciju, Dubai ima omjer 19-18 i još uvijek teoretske šanse za prolazak. Potrebna im je pobjeda uz poraz Barcelone protiv Bayerna.

Efes su do pobjede predvodili Rodrigue Beaubois s 18, Cedi Osman s 14 te Sehmus Hazer i Jordan Loyd s po 13 poena. Kod Dubaija su se istaknuli Džanan Musa s 13 i Aleksa Avramović s 12 koševa.

Iako se očekivalo da će Dubai nakon velikog preokreta u Kaunasu ući s dodatnim samopouzdanjem, pritisak je učinio svoje. Efes je već na poluvremenu imao velikih +18 (51:33), a iako se Dubai u nastavku pokušao vratiti i smanjio zaostatak, gosti su odbili nalet i mirno priveli utakmicu kraju.