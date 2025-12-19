VIDEO / Goda za SK: U Dinamu se stalno očekuju pobjede i trofeji, mi smo odigrali prvi dio ‘šareno’

Podijeli :

Skupina nogometaša Dinama prisustvovala je otvorenju nove igraonice pod nazivom d-LAND u zagrebačkom Z centru. Igraonica je tematski posvećena Dinamu, suvremeno je uređena te osmišljena tako da odgovara djeci različitih uzrasta.

Nogometaši Robert Mudražija, Bruno Goda, Gonzalo Villar i Fran Topić isprobali su dio sadržaja, a najviše pažnje privukle su karaoke. Mudražija i Topić zapjevali su pjesmu „Serbus, Zagreb moj“, poznati hit Tonija Leskovara iz 1973. godine, dok je Španjolac Villar zajedno s Godom otpjevao Dinamovu navijačku pjesmu „Boja mojih vena“. OVDJE možete pogledati kako je sve izgledalo.

Na samom otvorenju bila je i naša Hana Cvijanović koja je razgovarala s lijevim bekom Brunom Godom.

Promijenili ste sredinu ovog ljeta. Je li veći pritisak igrati u Dinamu i kako je prošao prvi dio sezone iz Vaše perspektive?

“Sigurno da je veći pritisak igrati u Dinamu. Dinamo je najveći klub u Hrvatskoj i stalno se očekuju pobjede i trofeji, tako da pritisak je veći. Bilo je i pobjeda i poraza, malo ‘šareno’. No prvi smo na tablici, što je najbitnije. Imamo tu još jednu utakmicu s Lokomotivom, i ako Bog da, nakon te utakmice ćemo biti jesenski prvaci.

U Europi smo krenuli dobro, zadnjih par utakmica i ne baš, ali i dalje imamo sve u svojim rukama i vjerujemo da i tamo možemo ostvariti dobre rezultate.”

Pratite li svoj bivši klub Rijeku ove sezone i što imate za reći o njihovoj igri?

“Naravno da pratim. Rijeka je moj bivši klub i stvarno mi je bilo jako lijepo tamo. Pogotovo prošle sezone kada se osvojila dvostruka kruna. Nisu baš dobro krenuli, ali mislim da se sada dižu i da igraju jako dobro. Uz malo sreće, sigurno će se vratiti tamo gdje pripadaju.”

Kako Vam se sviđa ovakav tip aktivnosti, je li radije birate treninge ili ovo?

“Uvijek radije biram ovakva druženja i igre s najmlađim našim navijačima. Stvarno nam je drago što smo ovdje i dok sam ja bio mali stvarno bih volio da sam imao ovakvo nešto u gradu. Nadam se da će djeca uživati i da će dolaziti u što većem broju.”

