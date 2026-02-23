VIDEO / Girona prosula pobjedu na gostovanju u samoj završnici

Podijeli :

Nogometaši Alavesa i Girone su u Vitoriji odigrali neriješeno 2-2 u utakmici 25. kola španjolske Primere.

Alaves je poveo golom Argentinca Lucasa Boyea u petoj minuti, a Girona je izjednačila golom Vladislava Vanata u 31. minuti.

Girona je povela golom Ukrajinca Viktora Cigankova u 73. minuti, a Alaves je izjednačio još jednim golom Boyea u 89. minuti.

Alaves zauzima 14. mjesto na tablici s 27 bodova, dok je Girona na 11. poziciji s 30 bodova.

