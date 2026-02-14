VIDEO / Getafe iznenadio favorizirani Villarreal

Podijeli :

Nogometaši Getafea su osvojili tri domaća boda ove subote u dvoboju 24. kola španjolske La Lige, s 2-1 su svladali Villarreal.

Krajem prvog i početkom drugog poluvremena Getafe je napravio odmak od suparnika i došao do dva gola prednosti.

Arambarri je u 41. minuti pogodio s bijele točke za 1-0, dok je Satriano u 53. povećao na 2-0.

Prijetio je Villarreal do kraja, ali je uspio tek smanjiti nakon lijepog poteza Mikautadzea koji je smanjio na 1-2 i postavio konačan rezultat ovog dvoboja.

Getafe je sada deseti na ljestvici, dok je Villarreal ostao četvrti.

