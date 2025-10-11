VIDEO / Gattusova Italija pobijedila Estoniju i zadržala nade u direktni prolazak na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Italija koju vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso slavila je na gostovanju kod Estonije. Azzurri nisu imali previše problema protiv slabašne Estonije koju su porazili s 3:1.

Već u četvrtoj minuti je Italija povela pogotkom Moisea Keana koji se potom i ozlijedio u 15. minuti. Talijani su u 30. minuti mogli i povećati prednost, ali tada s bijele točke nije bio precizan Mateo Retegui. Njegov pokušaj obranio je Karl Hein, vratar Arsenala koji je na posudbi u Werder Bremenu.

Ipak, Azzurri nisu žalili za tim promašajem jer je Retegui 8 minuta kasnije ispravio svoju grešku i zabio za 2:0. U drugom dijelu je Italija preko Francesca Pia Esposita zabila za 3:0 da bi Estonija preko Rauna Sappinena zabila počasni pogodak koji bi mogao odlučivati o putniku na Svjetsko prvenstvo.

Naime, Italija je ovom pobjedom došla na 6 bodova zaostatka od Norveške koja ima i utakmicu više. Talijani u sljedećem susretu dočekuju Izrael dok su Norvežani slobodni. Tako Azzurri imaju priliku smanjiti zaostatak na tri boda te bi u sljedećem ciklusu imali utakmice s Moldavijom i Norveškom dok bi Norvežani ugostili Estonce i onda u posljednjem kolu igrali s Talijanima.

Ako bi u tom susretu slavila Italija, Norveška bi i dalje vjerojatno prošla na Svjetsko prvenstvo jer imaju znatno bolju gol-razliku. Norvežani su trenutačno na ogromnih +26 (29:3) dok su Talijani na +7 (15:8). Tako Gattusova momčad mora nadoknaditi čak 19 golova zaostatka kako bi imali šansu proći direktno na Svjetsko prvenstvo.