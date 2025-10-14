VIDEO / Gattuso ispisao povijest na klupi Italije i zadržao nade za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Italija pod vodstvom Gennara Gattusa je utorak navečer svladala Izrael s 3:0. Bila je to važna pobjeda za Azzurre koji su tako zadržali teoretske šanse za dostizanje Norveške na vrhu.

Talijane je u vodstvo u 47. minuti doveo Mateo Retegui sigurnim izvođenjem kaznenog udarca. Isti igrač zatresao je mrežu Izraela u 74. minuti. Retegui je tako nastavio sjajnu formu pod Gennarom Gattusom.

U posljednje četiri utakmice zabio je pet golova, a uz to je podijelio i četiri asistencije. Pomogao je tako Italiji da smanji zaostatak za Norveškom na tri boda. Do kraja utakmice zabio je Gianluca Mancini te je Italija u četvrtoj utakmici pod Gennarom Gattusom slavila s 3:0. Tako Gattuso na klupi ima sve pobjede i ima najbolji start u povijesti talijanske reprezentacije.

Sljedeća utakmica za Talijane je protiv Moldavije u gostima, a onda će u posljednjem kolu tražiti pobjedu protiv Norveške. Čak i ako se poravnaju s Norvežanima po broju bodova, teško će do izravnog plasmana na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi jer imaju lošiju gol-razliku (+9) od Norvežana (+26).

