VIDEO / Gana remizirala sa 175. reprezentacijom svijeta i zakomplicirala svoje šanse za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

Nastavile su se afričke kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U srijedu je Gabon porazio 203. reprezentaciju svijeta s uvjerljivih 4:0, a u četvrtak je Gana igrala protiv nešto bolje reprezentacije. Ugostio ih je Čad, 175. reprezentacija svijeta i jedina ekipa bez boda u skupini I. Očekivala se velika pobjeda Gane, ali oni su na kraju remizirali 1:1. Goste je u vodstvo donio Jordan Ayew na asistenciju Mohammeda Kudusa dok je Čad izjednačio golom Celestine Ecua u 89. minuti.

Pogodak je pao u 17. minuti. Tada je Kudus lijepo prošao po desnoj strani i uposlio Ayewa koji nema problema s pospremanjem lopte u praznu mrežu. Ipak, taj pogodak im nije bio dovoljan za pobjedu. Čad se držao s jednim golom zaostatka te je na kraju preko Ecua došao do izjednačenja kojim su osvojili prvi bod u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Gana je ovim remijem povećala prednost na vrhu ispred Komora. Trenutno imaju četiri boda prednosti s utakmicom više, a olakotna okolnost je što Komori kasnije igraju protiv Malija i to u gostima. Gana u sljedećem kolu ugošćuje Mali dok će Komori igrati protiv Srednjoafričke Republike.

Podsjećamo, pobjednici skupina idu na Svjetsko prvenstvo dok četiri najbolje drugoplasirane momčadi igrati doigravanje koje će odlučiti sljedeće dvije ekipe koje idu na “mundijal”.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.