VIDEO / Galatasaray pobijedio za Lucescua i ponovno ima +4 u odnosu na rivale

Mircea Lucescu ostavio je dubok trag u turskom nogometu, ne samo kao trener Galatasaraya, već i kroz rad u Beşiktaşu i reprezentaciji Turske. Igrači gostujuće momčadi na teren su izašli s transparentom posvećenim legendarnom treneru.

Galatasaray je poveo već u 5. minuti golom Barışa Yılmaza, a nakon autogola Godoya Santosa povisio je na 2:0 u 19. minuti. Domaćin je smanjio u 50. minuti, no pobjedu je potvrdio Mario Lemina pogotkom glavom u 75. minuti.

Ovom pobjedom Galatasaray nakon 28 kola ima 67 bodova, četiri više od Fenerbahčea i Trabzonspora.