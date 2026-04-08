VIDEO / Galatasaray pobijedio za Lucescua i ponovno ima +4 u odnosu na rivale

Dan nakon smrti svog bivšeg trenera, Galatasaray je u susretu turske Superlige slavio na gostovanju kod Göztepea s 3:1.
Mircea Lucescu ostavio je dubok trag u turskom nogometu, ne samo kao trener Galatasaraya, već i kroz rad u Beşiktaşu i reprezentaciji Turske. Igrači gostujuće momčadi na teren su izašli s transparentom posvećenim legendarnom treneru.
Galatasaray je poveo već u 5. minuti golom Barışa Yılmaza, a nakon autogola Godoya Santosa povisio je na 2:0 u 19. minuti. Domaćin je smanjio u 50. minuti, no pobjedu je potvrdio Mario Lemina pogotkom glavom u 75. minuti.
Ovom pobjedom Galatasaray nakon 28 kola ima 67 bodova, četiri više od Fenerbahčea i Trabzonspora.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!