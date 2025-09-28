VIDEO / Gabriel u dubokoj sudačkoj nakonadi zabio za veliku pobjedu Arsenala u Newcastleu

Arsenal je u 6. kolu Premier lige preokretom svladao Newcastle 2:1.
Domaćin je poveo u 34. minuti preko Nicka Woltemadea, iako je Arsenal dotad dominirao.
U završnici susreta gosti dolaze do preokreta – u 84. minuti Mikel Merino glavom zabija na ubačaj Declana Ricea, a u 96. minuti Gabriel nakon kornera Martina Ødegaarda donosi pobjedu.
Arsenal je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto s dva boda manje od Liverpoola, dok je Newcastle pao na 15. poziciju.
U idućem kolu Arsenal dočekuje West Ham, a Newcastle igra kod kuće protiv Nottingham Foresta.
