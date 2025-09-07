VIDEO / Furiozna Španjolska ponizila Tursku, prvaci Europe brojali do šest!

Podijeli :

Španjolci su demonstrirali moć na gostovanju u Turskoj.

Impresivnu su utakmicu odigrali nogometaši Španjolske koji su na gostujućem terenu, u Konyji, svladali Tursku čak 6-0 u ogledu kvalifikacijske skupine E za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine.

Već u šestoj minuti po prvi puta je kapitulirala turska obrana, strijelac je bio Pedri. U 22. je prvi od svoja tri pogotka dao Mikel Merino, a drugi je zabio u nadoknadi prvog dijela za 3-0.

Nisu se Španjolci na tome zaustavili već su nastavili zabijati Ferran Torres u 53., Merino u 57. i Pedri u 62. minuti za 6-0 i muk na tribinama.

Ranije ove nedjelje u toj skupini je Gruzija na domaćem terenu u Tbilisiju svladala Bugarsku s 3-0. U drugom nastupu u kvalifikacijama ove su dvije momčadi tražile prve bodove jer je Gruzija ranije poražena od Turske na domaćem terenu, kao i što je Bugarska lako pala doma protiv Španjolske.

Gruzija je pitanje pobjednika riješila u prvom poluvremenu s dva gola, strijelci su bili Kvaratškelia u 30. i Gagnidze u 44. minuti. Sve je zaključeno kada je Mikautadze u 65. minuti po treći put zatresao bugarsku mrežu.

Španjolska ima šest bodova, Gruzija i Turska po tri, dok je Bugarska bez bodova.