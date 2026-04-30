VIDEO / Freiburg poražen u sudačkoj nadoknadi, Matanović odigrao cijelu utakmicu

U prvom polufinalnom ogledu Europske lige nogometaši Nottingham Foresta su na svom terenu svladali Aston Villu s minimalnih 1-0, dok je Braga pred svojim navijačima pobijedila Freiburg 2-1.

U niti jednom polufinalu nije pretjerano jasnija slika tko će u finale pa se time drama seli za idući četvrtak kada su na rasporedu uzvratne utakmice.

Braga je pobijedila Freiburg 2-1 golom u sudačkoj nadoknadi čime je stekla važan gol prednosti prije odlaska u Njemačku. Vrlo brzo je Braga stigla do vodstva. U osmoj minuti je Tiknaz iz blizine proslijedio loptu u suparničku mrežu za 1-0. Nije se dugo čekalo na odgovor Freiburga kojem je jednako toliko minuta, osam, bilo dovoljno za izjednačenje. Brza akcija gostiju završila je asistencijom Bestea i pogotkom u bliži kut Grifa.

Utakmica se potom smirila do samog kraja prvog poluvremena kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina. Loptu je na bijelu točku namjestio Zalazar, ali je njegov udarac odlično obranio vratar Freiburga Atubolu.

Izjednačena se borba vodila i u drugom dijelu do 92. minute kada je domaći sastav došao do gola i pobjede. Kako je krajem prvog poluvremena gostujući vratar Atubolu spasio svoj sastav tom je prilikom pogriješio. Slabašno je odbio jedan laki udarac, a do lopte je prvi došao Dorgeles i zabio za konačnih 2-1 Portugalaca.

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović je odigrao cijelu utakmicu za Freiburg.

Premda se Nottingham Forest bori u domaćem prvenstvu kako bi i dalje ostao u Premier ligi, dok je Aston Villa na drugom kraju ljestvice i lovi Ligu prvaka, dvoboj te dvije momčadi ovog četvrtka je bio posve izjednačen.

U uvodnih sat vremena igre svaki je sastav imao po nekoliko dobrih prilika za vodstvo, a onda je jedini pogodak postignut u 71. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina, a Wood je gromovito opalio s bijele točke za veliku radost domaćih navijača.

Gosti iz Birminghama su do kraja napadali i pokušali izjednačiti, ali će ipak u uzvratu na svom stadionu morati loviti pogodak zaostatka.