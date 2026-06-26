VIDEO / Francuska ekspresno povela protiv Norveške i napravila veliki korak prema prvom mjestu

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(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine I na Svjetskom prvenstvu za prvo mjesto borile su se reprezentacije Francuske i Norveške. Iako se očekivao derbi susret, norveški izbornik Stale Solbakken odlučio je odmoriti ključne igrače, a to je Francuska iskoristila u ranoj fazi susreta.

Već u prvim sekundama susreta Kylian Mbappe pogodio je gredu, a nesigurnu obranu Norveške na kraju je kaznio Ousmane Dembele. Njega je sjajno uposlio Mbappe, a aktualni osvajač Zlatne lopte pogodio je za vodstvo Francuske od 1:0. Pogodak Dembelea pogledajte OVDJE.

Francuskoj u ovom susretu odgovora i jedan osvojeni bod kako bi osigurali prvo mjesto u skupini. To bi im najverojatnije donijelo susret sa Švedskom u šesnaestini finala.