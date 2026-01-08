VIDEO / Filipinka kobna za Hrvatice u Aucklandu, nakon Vekić izgubila je i Marčinko

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Petra Marčinko doživjela je poraz u osmini finala WTA turnira u Aucklandu.

Bolja od nje bila je filipinska tenisačica Alexandra Eala koja je trebala nešto više od sat vremena kako bi izborila plasman u četvrtfinale, četvrto u karijeri na WTA Touru.

Iako su četvrta nositeljica Eala i Marčinko bile vršnjakinje u juniorskim danima — Filipinka je tek sedam mjeseci starija od Hrvatice, koja je bila juniorski svjetski broj 1 — njihov ogled drugog kola na Novom Zelandu bio je prvi međusobni susret u pojedinačnoj konkurenciji, bilo na juniorskoj ili profesionalnoj razini.

Nakon ranog vodstva, Eala nije popuštala te je za samo 63 minute osigurala plasman među osam najboljih.

Eala sada ima omjer 2-0 protiv hrvatskih igračica u glavnom ždrijebu WTA turnira. Prvu pobjedu ostvarila je u utorak protiv Donne Vekić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.