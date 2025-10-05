VIDEO / Fešta na Maksimiru: Pogledajte kako je Lokomotiva proslavila veliku pobjedu nad Dinamom

Strijelci su bili Aleks Stojaković i Marko Pajač za Lokomotivu, dok je pogodak za Dinamo postigao Dion Drena Beljo.

Kovačević: Ne bih rekao da sam trebao više rotirati

Nakon utakmice na službenom Instagramu Lokomotive objavljen je video slavlja iz svlačionice, gdje su igrači pjevali “Lokosi la la la”, predvođeni kapetanom Denisom Kolingerom.

Dinamo je ovim porazom ostao bodovno izjednačen s Hajdukom, ali ispred njega zbog bolje gol-razlike, dok je Lokomotiva treća s četiri boda zaostatka za vodećima.