VIDEO / Fernandez ‘slučajnim’ golom prekinuo crni niz Chelseaja i donio mu bod na Anfieldu

Chelsea je ipak do kraja prvog poluvremena stigao do izjednačenja. Enzo Fernández izveo je slobodan udarac, a iako se u prvi trenutak činilo da je strijelac Wesley Fofana, branič Chelseaja odmah je pokazao suigraču da nije dirao loptu. Tako je od 36. minute na semaforu stajalo 1:1.

Iako su u prvom poluvremenu postignuta dva pogotka, nastavak susreta obilježile su VAR intervencije, koje su poništile po jedan gol na obje strane zbog zaleđa.

Liverpool je bio bliže pobjedi – Virgil van Dijk pogodio je gredu, dok je Szoboszlai zatresao vratnicu.

Na kraju je završilo 1:1, što je bio već deveti remi Liverpoola i Chelseaja u posljednjih 14 međusobnih susreta. Chelsea je ovim bodom prekinuo niz od šest uzastopnih poraza.