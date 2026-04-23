VIDEO / Fenomenalni Kuzmanović upisao 12 obrana protiv njemačkog prvaka

Podijeli :

U četvrtak navečer je odigrano 29. kolo rukometne Bundeslige. Bio je to derbi njemačke rukometne lige jer je to bio susret treće i četvrte ekipe lige. U ogledu raspoloženih vratara na kraju je Fuchse Berlin bio bolji s 28:26 od Gummersbacha za koji brani sjajni hrvatski vratar Dominik Kuzmanović.

Kroz cijeli susret je aktualni njemački prvak Fuchse kontrolirao stanje na terenu te je vodio čitavim susretom, no Dominik Kuzmanović uspijevao je vraćati svoju ekipu u igru. Upisao je na kraju 12 obrana, ali to nije bilo dovoljno Gummersbachu za pobjedu.

Razlog za to bio je srpski vratar Dejan Milosavljev koji je obranio 19 udaraca te je donio pobjedu berlinskoj momčadi koja je ovim slavljem skočiča na drugo mjesto Bundeslige.

Što se tiče Gummersbacha, ovo im je bio prvi poraz nakon 11 uzastopnih pobjeda te je njihovom sjajnom nizu stigao kraj.

Unatoč tome nalaze se u odličnoj poziciji za plasman u EHF Europsku ligu, ali u sljedećoj sezoni neće moći računati na Kuzmanović koji seli u Magdeburg, vodeću momčad Bundeslige čiji je trenutni član Matej Mandić, još jedan hrvatski reprezentativni vratar.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.