VIDEO / Fenerbahče srušio Galatasaray i osvojio Superkup, Francuz zabio u debiju

Nogometaši Fenerbahčea ovogodišnji su osvajači turskog Superkupa nakon što su na Ataturk stadionu u finalu svladali velikog rivala Galatasaray s 2-0.

Po jedan pogodak u svakom poluvremenu postigao je Fenerbahče na putu do slavlja, a prvi gol na susretu dao je francuski nogometaš Matteo Guendouzi koji je prije nekoliko dana stigao u Fenerbahče iz rimskog Lazija.

Utakmica je prelomljena početkom drugog dijela kada je u 48. minuti Oosterwolde bio strijelac za 2-0.

Galatasaray je ostao na 17 osvojenih turskih Superkup pokala, što je i dalje rekordan doseg, dok sada po deset trofeja imaju Bešiktaš, Trabzonspor i Fenerbahče.

