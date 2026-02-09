VIDEO / Fener u 17 minuta riješio utakmicu protiv Genclerbirligija

Podijeli :

U 21. kolu turske lige Fenerbahče je s 3:1 slavio protiv Genclerbirligija. Domaćin je vrlo brzo riješio posao u Istanbulu, već u 16. minuti Talisca je zabio za vodstvo Fenera iz kaznenog udarca. U samo šest minuta, u 27. i 33. minuti Akturkoglu je zabio dva gola za 3:0 i tako najavio mirno drugo poluvrijeme za njih. Konačnih 3:1 postavio je Koita u 55. minuti.