VIDEO / Englezi pobjedom u Albaniji zaključili nabolje kvalifikacije u povijesti

Podijeli :

Nogometna reprezentacija Engleske potvrdila je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostujućom 2-0 pobjedom protiv Albanije.

“Gordi Albion” je time zaključio svoje najbolje kvalifikacije u povijesti nevjerojatnim učinkom – sa svih osam pobjeda i razlikom pogodaka 22-0.

VIDEO / Srbija preokretom slavila protiv slabašne Latvije

Engleska vrsta, koju vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel, nije primila gol u 720 minuta. Englezi su time postali prva europska nacija koja se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo bez primljenog gola u skupini s najmanje šest utakmica.

Engleska je također, postala tek peta europska momčad koja se kvalificirala za SP sa 100%-tnim učinkom.

U zadnjem kolu Englezi su u Tirani pobijedili Albaniju s 2-0, a oba gola zabio je Harry Kane (74, 82).

Albanija je na koncu završila kao druga i priliku za put na SP tražit će u dodatnim kvalifikacijama. Srbija je u zadnjem kolu pobijedila Latviju s 2-1 zauzevši treće mjesto.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.