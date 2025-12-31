VIDEO / E, to se zove predanost – navijač DR Kongo cijelu utakmicu stajao kao kip

Podijeli :

Na turniru koji već obiluje živopisnošću, emocijama i snažnim simbolima, jedan navijač Demokratske Republike Kongo još jednom je osvojio pažnju čitavog kontinenta. Radijski voditelj iz te zemlje Kuka Muladinga tijekom cijele utakmice protiv Bocvane u utorak stajao je potpuno nepomičan, poput statue. Njegova poza nije bila slučajna, svjesno je oponašao statuu Patricea Lumumbe, lidera borbe za neovisnost DR Kongo i jednog od najvažnijih simbola nacionalne povijesti. Ovo, međutim, nije bio prvi put. Već na otvaranju turnira, u utakmici protiv Senegala, Lumumba je izveo istu gestu, ostao je nepomičan tijekom čitavog susreta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.