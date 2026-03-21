VIDEO / Dvije utakmice u Bundesligi završile 3:3, Koreanac oduševio nevjerojatnim golom za Borussiju

Podijeli :

Popodnevni termin Bundeslige bio je nevjerojatno zanimljiv što se tiče broja golova, ali ishoda na njemačkim stadionima. Posebno su se istaknula dva susreta, onaj između Kolna i Borussije Monchengladbach te Heidenheima i Bayer Leverkusena. Oba ta susreta završila su 3:3 te su neutralnim navijačima pružila velika uzbuđenja.

Na utakmici Kolna i Borussije (M) je gol pao već u prvoj minuti, a zabio ga je Jens Castrop, 22-godišnji Južnokoreanac. Samo šest minuta kasnije na semaforu je bilo 2:1 za Koln jer su Said El Mala i Ragnar Ache pogodili za domaćine. U 20. minuti gosti su uzvratili preko Philippa Sandera da bi u drugom dijelu Castrop sjajno pogodio za novo vodstvo Borussije.

Mladi Koreanac je s dvadesetak metara snažno zapucao prema golu te je prebrisao paučinu gola domaćeg vratara. Međutim, ni taj predivni pogodak Castropa nije Borussiji donio pobjedu jer je Koln u 84. minuti golom Erica Martela došao do izjednačenja. Strijelac tog izjednačujućeg pogotka zaradio je i crveni karton do kraja utakmice, ali to nije kaznilo njegovu momčad koja je na kraju osvojila bod.

Ludnica je bila i na utakmici posljednjeg Heidenheima i Bayera iz Leverkusena. Gosti su unatoč porazu u Ligi prvaka od Arsenala dobro otvorili te su u prvom poluvremenu vodili s 2:0 pogocima Malika Tillmana i Patrika Schicka. Vratili su se domaći golovima Hennesa Behrensa i Marvina Pieringera da bi Apotekari u 79. još jednim golom Schicka došli do vodstva.

Ni to im nije bilo dovoljno jer je Pieringer u 85. minuti donio bod posljednjem Heidenheimu koji sada ima 15 bodova, devet manje od relativnog spasa koje donosi 16. mjesto.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.