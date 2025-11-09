VIDEO / Durantovi Rocketsi u ludoj završnici srušili Buckse predvođene Giannisom

Podijeli :

Houston Rocketsi su na gostovanju rezultatom 122-115 svladali Milwaukke Buckse u sjajnoj utakmici. Goste je, očekivano, predvodio Kevin Durant s 31 poenom, sedam skokova i tri asistencije. Sjajan je bio i Alperen Sengun s 23 poena i 11 skokokva, dok je kod Bucksa najbolji bio Giannis Antetokounmpo koji je zabio čak 37 poena, uz devet skokova. U izjednačenoj utakmici ključni su se pokazali upravo Durant i Sengun koji su kod rezultata 113:113, dvije minute prije kraja, preuzeli stvari u svoje ruke te odveli Rocketse do pete pobjede u sezoni (5-3). S druge strane, Bucksi su sada na omjeru 6-3. Pogledajte ludu završnicu!

