VIDEO / Dubai produbio krizu Bayerna, momčad Jurice Golemca slavila u posljednjoj sekundi!

U dvoboju dviju momčadi koje su se u proteklom razdoblju suočavale s brojnim problemima, Dubai je na domaćem terenu pobijedio Bayern rezultatom 89:88 i tako produžio niz poraza njemačkog kluba na čak šest. Momčad Jurice Golemca je unatoč problemima s ozljedama, stigao do omjera 7-8 u Euroligi. Junak pobjede Dubaija bio je McKinley Wright koji je pogodio šut za pobjedu 0,5 sekundi prije kraja utakmice. Pogledajte!