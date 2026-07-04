VIDEO / Druga tenisačica svijeta ispala s Wimbledona

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U trećem kolu ženskog dijela Wimbledona vidjeli smo veliko iznenađenje. Druga tenisačica svijeta Elena Rybakina igrala je protiv 27. igračice svijeta Elise Mertens koju je u osam dosadašnjih susreta sedam puta porazila. Međutim, u devetom susretu bolja je bila Belgijanka koja se sa 7:6(4), 6:1 izborila osminu finala Wimbledona.

Dva puta je u prvom setu Mertens imala break prednosti te je jednom i propustila iskoristiti servis za set. Na kraju joj se to nije obilo o glavu te je u tie-breaku slavila sa 7-4 i došla na korak od druge pobjede protiv Rybakine.

U drugom setu Belgijanka je pokazala znatno bolju igre od svoje ruske suparnice koja nastupa pod zastavom Kazahstana te je sa 6:1 odjurila do pobjede i prolaska u osminu finala Wimbledona. Četvrti put u karijeri izborila je tu fazu natjecanja, a sada će pokušati stići do uspjeha karijere.

Za to će morati pobijediti Marie Bouzkovu koja je nakon tri sata i 26 minuta igre bila bolja od Ljudmile Samsonove, 41. tenisačice svijeta.

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