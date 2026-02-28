VIDEO / Drama u Oklahomi, Shai bolji od Jokića u produžetku, Detroit na isti način pobijedio Cavse

Podijeli :

AP Photo/Kyle Phillips via Guliver

Oklahoma City Thunder proslavio je povratak svoje zvijezde Shaija Gilgeous-Alexandera nakon ozljede vrijednom pobjedom u produžetku od 127-121, dok je Detroit zadržao vodstvo na Istoku pobjedom u produžetku protiv Clevelanda.

Aktualni MVP NBA lige, Gilgeous-Alexander, postigao je 36 koševa za nešto manje od 34 minute na terenu, ostajući na klupi tijekom produžetka nakon što je propustio devet utakmica zbog istegnuća trbušnog mišića.Za Nuggetse, Jamal Murray postigao je 39 poena, a Nikola Jokić dodao je 23, uz 17 skokova i 14 asistencija.

Košarkaš Thundera Luguentz Dort isključen je zbog nesportskog prekršaja nakon što je srušio Jokića, što je izazvalo tučnjavu tijekom koje su Jokić i Jaylin Williams iz Oklahoma Cityja dobili tehničke prekršaje.

Produžetak je izborio Jokić 38 sekundi prije kraja regularnog dijela, a Oklahoma City je postigao prvih pet koševa u produžetku i trijumfirao, zadržavši prednost od dvije pobjede nad San Antonio Spursima u Zapadnoj konferenciji.

Detroit, vodeći u Istočnoj konferenciji, također je pobijedio nakon teške bitke u produžetku, pobijedivši Cleveland Cavalierse 122-119.Cavsi su vodili s devet poena razlike manje od tri minute prije kraja regularnog dijela, ali Pistonsi su se oporavili i izjednačili zahvaljujući tri slobodna bacanja Danissa Jenkinsa, koji je uspio uputiti udarac s polovice terena dok ga je Jaylon Tyson namjerno faulirao. Detroit je postigao prvih šest poena u produžetku i slavio pobjedu.

Jalen Duren predvodio je Pistonse s 33 koša i 16 skokova, a Cade Cunningham dodao je 25 poena, 10 skokova i sedam asistencija. Jarrett Allen predvodio je Cleveland s 25 poena, a Evan Mobley pridonio je 23 koša i 12 skokova za Cavse, koji su igrali bez svog nedavnog pojačanja Jamesa Hardena i svog najboljeg strijelca Donovana Mitchella.

Harden je propustio drugu uzastopnu utakmicu zbog slomljenog palca, a Mitchell je ponovno bio izvan terena zbog istegnuća prepona. Pistonsi su se poboljšali na 43-14 i sada imaju prednost od pet utakmica ispred Boston Celticsa na vrhu Istočne konferencije.

Celticsi su se na spektakularan način vratili nakon tijesnog poraza od Nuggetsa u Denveru, šutirajući 66,7 posto iz igre u odlučujućoj domaćoj pobjedi 148-111 nad Brooklyn Netsima.Jaylen Brown i Nikola Vučević postigli su po 28 poena, a Celticsi su pogodili 22 od 34 trice.

New York Knicksi su lagano pobijedili Buckse u Milwaukeeju rezultatom 127-98, čime su ostali na dohvat Celticsima u utrci za drugo mjesto u Istočnoj konferenciji. Jalen Brunson postigao je 27 koševa, a OG Anunoby dodao je 24 za Knickse, kod kojih je sedam igrača završilo s najmanje deset poena, iskupivši se nakon razočaravajućeg poraza od Cavsa.

Dok je grčka zvijezda Giannis Antetokounmpo još uvijek bio izvan terena zbog istegnuća lista, Myles Turner je predvodio Buckses 19 postignutih poena.