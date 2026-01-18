VIDEO / Ludnica u Rabatu: Marokanci u suzama, Senegal vlada afričkim nogometom!

Podijeli :

Nogometaši Senegala osvojili su Afrički kup nacija pobjedom nad Marokom u finalu 1:0.

Jedini gol u finalu igranom u Rabatu zabio je Pape Gueye u produžecima, točnije u 94. minuti.

Sve zanimljivo vidjeli smo u završnici regularnog dijela utakmice, kada je utakmica prekinuta u potpunom kaosu nakon što je izbornik Senegala Pape Thiaw povukao svoje igrače s terena jer je Maroku dodijeljen penal.

Tu drami nije bio kraj jer je Brahim Diaz pokušao panenkom iznenaditi Mendyja, ali senegalski golman je to pročitao.

A onda je u produžetku pao jedini gol, veznjak Villarreala Gueye je povukao loptu, a potom opalio s ruba kaznenog prostora pogodivši same rašlje.

Senegal je pobjedom protiv Maroka po drugi put osvojio titulu afričkog prvaka. Prvi put su bili pobjednici Kupa nacija 2021. kada su slavili protiv Egipta nakon boljeg izvođenja jedanaestraca.

Još dva puta su igrali u finalima 2002. kada su izgubili od Kameruna nakon izvođenja jedanaesteraca, te 2019. kada su poraženi od Alžira (0-1). Zanimljivo, Senegalu je ovo bilo četvrto finale na afričkim prvenstvima, a postigli su samo jedan gol, večerašnji.

U susretu za treće mjesto, koje je igrano u subotu, Nigerija je boljim izvođenjem 11-eraca sa 4-2 svladala Egipat u Casablanci. U 90 minuta utakmice nije bilo golova, da bi u raspucavanju s bijele točke nigerijski junak postao vratar Nwabali koji je u prve dvije serije obranio udarce Salaha i Marmousha.

Nigerija je čak deveti put osvojila treće mjesto na afričkom prvenstvu, ima i tri naslova i pet drugih mjesta, dok je Egipat još uvijek rekorder sa sedam naslova pobjednika Kupa nacija.

