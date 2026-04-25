VIDEO / Donedavno je briljirao u SHNL-u, a pogledajte kakav je sada eurogol zabio u susjedstvu

U 32. kolu slovenskog prvenstva drugoplasirani Koper ugostio je petu Olimpiju iz Ljubljane i slavio s 3:2 u ludom susretu.
Domaća momčad odlično je otvorila susret. Već u 3. minuti Leo Rimac zabio je za 1:0, a prednost je u 40. povećao legendarni Josip Iličić pa se na odmor otišlo s 2:0.
Ipak, gosti iz glavnog grada vratili su se u susret. Povratak je pokrenuo bivši igrač Varaždina Dimitar Mitrovski, koji je u 71. minuti majstorski pogodio iz slobodnog udarca. Bio mu je to treći pogodak ove sezone u prvenstvu, uz pet asistencija.
Podsjetimo, Mitrovski je na početku sezone stigao u Olimpiju iz Varaždina za oko milijun eura. U dresu Varaždina bio je jedan od najboljih igrača SHNL-a, a prošle sezone postigao je osam pogodaka i bio među ključnima u momčadi Nikole Šafarića koja je izborila plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.
Olimpija je do izjednačenja stigla u 84. minuti preko Marka Bresta za 2:2, no potpuni rasplet uslijedio je u sudačkoj nadoknadi. Koper je ipak došao do pobjede 3:2 pogotkom Bassiroua N’Diayea u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.
