VIDEO / Dončićev show u Los Angelesu: rekord u dresu Lakersa protiv Bullsa

Podijeli :

AP Photo/Ethan Swope via Guliver

Los Angeles Lakersi slavili su 142:130 protiv Chicago Bullsa, uz čudesnu večer Luke Dončića.

Slovenska zvijezda je ubacila 51 koš, što mu je rekord u dresu Lakersa, dodala 10 skokova i devet asistencija. Bila je to njegova 13. utakmica s najmanje 40 poena u 82 nastupa za Los Angeles. Dončićev rekord karijere iznosi 73 poena.

Najbolji strijelac NBA lige (32.5 koševa) prosječno postiže 40.2 poena u zadnje četiri utakmice. Lakersi su slavili u svim tim susretima.

LeBron James vratio se nakon što je propustio tri utakmice zbog kontuzija lakta i kuka, imao je 18 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Najbolji kod Bullsa bio je Josh Giddey s 27 koševa, skokova i 15 asistencija.

Lakersi (41-25) su tako skočili na treće mjesto Zapadne konferencije sedmom pobjedom u zadnjih osam utakmica.