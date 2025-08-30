VIDEO / Dončić: Ponekad izgubim živce, ali ne mislim ništa loše

Podijeli :

Luka Dončić bio je razočaran nakon poraza Slovenije od Francuske u drugom kolu grupne faze Eurobasketa.

“Ako ne pobijediš, nije važno”, rekao je Dončić nakon što je Francuzima ubacio 39 koševa.

“Igram košarku cijeli život i pokušavam pomoći. Ponekad izgubim živce, ali ne mislim ništa loše. Borili smo se, stvarno smo sve dali od sebe. Do posljednje dvije, tri minute, a onda smo malo popustili. Francuska nije lagan protivnik, to sam i rekao momcima, moramo nastaviti ovako”, dodao je najbolji slovenski igrač.

Slovenija je u prvom kolu izgubila od Poljske 105:95, a onda od Francuske gotovo identičnim rezultatom 103:95. Jasno je kako je obrana glavni problem.

“Borili smo se, gledali smo skauting, Francisco prosječno daje 23, a nama je na kraju dao 30. Borimo se, ali prosječno nam protivnici ubace 105 poena. Ponekad stvari ne idu prema planu, ali trudimo se. Glavni je cilj proći skupinu”, rekao je Dončić.

Plan za treću utakmicu u nedjelju protiv Belgije Darija Gjergje je jasan.

“Moramo pobijediti, ništa drugo.”

