VIDEO / Dončić briljirao protiv Magica, ali zbog ovog poteza ga neće biti u sljedećoj utakmici

U noći sa subote na nedjelju Los Angeles Lakersi su sa 105:104 bili bolji od Orlanda Magica. Ključni dvojac u redovima kalifornijske ekipe bili su Luke Kennard i Luka Dončić. Prvospomenuti je zabio koš za pobjedu manje od sekunde prije kraja dok je slovenski košarkaš u slavlju ubacio 33 poena.

No, u toj utakmici Dončić je imao i jednu scenu. Naime, nešto više od minute prije kraja treće četvrtine se nakon pogođenog slobodnog bacanja raspravljao s Gogom Bitadzeom, gruzijskim košarkašem, te su mu suci “poklonili” tehničku pogrešku.

To je Slovencu bila 16. tehnička pogreška sezone što znači da ga neće biti u sljedećem susretu protiv Detroit Pistonsa.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.