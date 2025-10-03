VIDEO / Đokovića nije mazio servis pa vikao na tim, na kraju se nasmijao s Čilićem na mreži

Podijeli :

Marin Čilić nije uspio pobijediti Novaka Đokovića u Šangaju, nakon skoro dva sata igre bilo je 7:6, 6:4 za Novaka. Posebno zanimljiv bio je zadnji gem koji je trajao nekoliko minuta gdje Đoković nikako nije uspijevao pogoditi prvi servis, a posebno ga je iz takta izbacila jedva dvostruka servis pogreška nakon čega je iskalio frustracije na svoj tim. Na kraju je Đoković ipak dobio meč, a na mreži se na to nasmijao i s hrvatskim tenisačem.