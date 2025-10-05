VIDEO / Đoković poludio pa krenuo psovati – Naš komentator: ‘Ne smijem ovo ponoviti’

Podijeli :

Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju pobjedom 2:1 (4:6, 7:5, 6:3) protiv 159. igrača svijeta Yannicka Hanfmanna.

Nijemac je iznenađujuće uzeo prvi set, ali srpski tenisač, trenutačno četvrti na ATP ljestvici, preokrenuo je meč i izborio dvoboj s Kanađaninom Gabrielom Diallom, 35. igračem svijeta, koji je prošao dalje nakon predaje Davida Goffina.

VIDEO / Đoković izgubio set od 150. tenisača svijeta pa preokretom izborio osminu finala

Đoković je tijekom meča, kao i često ranije, imao i ispad bijesa.

“Ako niste slučajno čuli, biste li željeli da vam ponovim? Možda biste vi to i htjeli, ali ja to ne smijem”, rekao je naš komentator Goran Stojanović nakon psovanja Đokovića.

