VIDEO / Đoković izgubio ključni poen pa ironičnim pljeskom prozvao trenere: ‘Bravo, momci!’

Novak Đoković (38) poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju od kvalifikanta iz Monaka, Valentina Vacherota, 6:3, 6:4.

Srbin je osjetio bol u donjem dijelu leđa već u prvom setu, zatražio medicinski time-out, ali se unatoč povratku na teren nije mogao kretati bez poteškoća.

VIDEO / Kvalifikant i 204. tenisač svijeta izbacio ozlijeđenog Đokovića u polufinalu Šangaja!

Najstariji polufinalist u povijesti Mastersa poveo je ranim breakom, no prednost je brzo izgubio. Vacherot, 26-godišnjak i 204. igrač svijeta, iskoristio je priliku i upisao pobjedu karijere.

Na putu do finala Vacherot je izbacio nositelje Runea, Bublika, Machača i Griekspoora, postavši najslabije rangirani finalist u povijesti Masters 1000 turnira. U finalu ga čeka pobjednik meča između Daniila Medvedeva i Arthura Rinderknecha.

Đoković je doživio break u drugom setu u najgorem trenutku, na 4:4. Napravio je dvije uzastopne dvostruke pogreške na startu gema, ali potom je servirao dva asa i osvojio sjajan poen za 40-30. Vacherot nije popuštao, odigrao je dva izvanredna poena i na break-lopti iskoristio novu Đokovićevu dvostruku pogrešku.

Nakon dvostruke pogreške i breaka Vacherota, Đoković je ironično pljeskao i govorio svom boksu između gemova: “Bravo, momci! Bravo!”

